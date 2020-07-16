تراند اليوم : شاهد.. أحمد زاهر يعلن الانتهاء من تصوير “زنزانة 7”

أعلن الممثل المصري أحمد زاهر ​عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، انتهاء تصوير فيلمه الجديد “زنزانة 7”.

وكتب زاهر على مجموعة من الصور نشرها مع فريق العمل، قائلاًَ: “فركش.. زنزانه 7 .. الحمدلله والشكر لله والتوفيق من عندك يارب”.

ويشارك الفنان أحمد زاهر في بطولة الفيلم المقرر طرحه خلال عيد الأضحى، نضال الشافعي، مايا نصري، عبير صبري، منة فضالي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، منى الزرقاني، أحمد التهامي.

الجدير ذكره أن فيلم “زنزانة 7″، من تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت، وتدور الأحداث في إطار الإثارة والأكشن.