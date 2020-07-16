كيفانج تاتليتوج يستمتع بالغداء مع زوجته على البحر مداعباً المصورين.. شاهد

رنا صلاح الدين - رصدت عدسات المصورين النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» خلال تناوله الغداء مع زوجته منسقة الأزياء باشاك ديزر في أحد المطاعم المطلة على البحر في مدينة بودروم الساحلية، حيث يقضي الزوجان عطلتهما الصيفية هناك.

كيفانج كان آخر انسجام بالهواء الطلق مع زوجته عندما لاحظ رصد كاميرات المصورين له، وعلى عكس المتوقع، لم يبد النجم الوسيم أي انزعاج، حتى أنه ألقى التحية على المصورين، وداعبهم قائلاً: «كيف أمسكتم بي؟»، وهو ما فجر ضحكات باشاك في المطعم.

يُذكر أن كيفانج كان قد تعرض لأزمة صحية أبريل الماضي، حتى تم تشخيص حالته بالاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، حيث عانى من من أرتفاع في درجة الحرارة وسعال، الأمر الذي دفعه للذهاب إلى المستشفى على الفور، وهناك، طلب منه الأطباء الخضوع للفحص، وقد كشف النجم التركي عن النتيجة، وكتب: «تم تشخيص إصابتي بالتهاب رئوي في منطقة صغيرة من رئتي بعد خضوعي للفحوصات في المستشفى، حيث أتيت بشكوى من ارتفاع درجة الحرارة والسعال، وحالياً يتم متابعتي وعلاجي في هذا الصدد، وعلمت اليوم أن نتيجة اختبار Covid-19 كانت سلبية».

من ناحية أخرى، كان مسلسل «الاصطدام» آخر عمل درامي عُرض لكيفانج الذي شارك في بطولته أمام النجمة التركية إلتشين سانجو، أنور صايلاك، وغيرهما، كما عُرض له في السينما، فيلم «الأعمال المنظمة 2»، ويقدم فيه دور جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد شخصية رجل عصابات بشكل أقرب للكوميديا السوداء، وعن هذا الدور، فاز مهند بجائزة أفضل ممثل كوميدي سينمائي في حفل توزيع جوائز “صدري التشيك” للسينما والمسرح.