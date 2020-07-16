النجمة التركية أمينة جولشن تحتفل بزفاف شقيقها.. صور

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة التركية أمينة جولشن بزفاف شقيقها، وحرصت على مشاركة محبيها أجواء الزفاف الذي تألقت فيه بطلّة ذهبية أنيقة، ارتدت فيها فستان أنيق طويل أبرز جمال قوامها وعودتها لرشاقتها بعد أشهر قليلة على الولادة.

ملكة جمال تركيا السابقة ظهرت في صور من الزفاف مع والدتها، كما نشرت صورة خاصة لابنتها محمولة بين يدي العريس، في الوقت الذي حرصت فيه على اخفاء ملامحها.

وفي تعليق مؤثر على لقطات من جلسة تصوير خاصة للعروسين، هنأت أمينة شقيقها، وكتبت: «سعيدة للغاية لأن أخي الوحيد تزوج، أتمنى لكما السعادة الدائمة، وأن يجمعهما الحب مدى الحياة»، وقد تلقت الفنانة الشابة تهاني متابعيها متمنيين لشقيقها وعروسته حياة زوجية سعيدة مليئة بالحب.

يُذكر ان أمينة وأوزيل احتفلا بزفافهما يونيو 2019 في فندق الـFour season المطل على مضيق البوسفور، بحضور نخبة من ألمع مشاهير تركيا على رأسهم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته، حيث كان الزوجان شاهدين على عقد القران، وقد رٌزق الزوجان بمولودتهما الأولى «ايدا» أبريل 2020.

مصادر صحفية كشفت عن رفض العروسين لاستقبال هدايا زفافهما، حيث طلبا من محبيهما استبدال الهدايا العينية بالتبرع بثمنها للأطفال المحتاجين للعمليات في المستشفيات، كما اعلن أوزيل تكفله بمصاريف العمليات الجراحية لـ1000 طفل من المتضررين من الحرب فى سوريا، كما قام بتوزيع مواد غذائية ووجبات للاجئين السوريين في تركيا احتفالاً بزفافه.