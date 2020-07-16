أبناء أساءوا لسمعة آبائهم المشاهير ووضعوهم في مرمى اتهامات الجمهور

مرَّ على العالم العربي فنانون ومشاهير لمعت أسماؤهم في عالم النجومية، وأصبح لهم مكانتهم في قلوب محبيهم وتميزوا بعلاقتهم المحببة مع جماهيرهم، ولكن وعلى صعيدٍ آخر كان لهم قصصهم الخاصة مع أبنائهم وعلاقاتهم المتوترة مع أسرهم، وبعضهم من أساء أبناؤهم وأقرباؤهم لسمعتهم نتيجة قيامهم ببعض التصرفات غير اللائقة، ومنهم من دخلوا في أزماتٍ عنيفة نتيجة تصرفات أبنائهم غير المسؤولة، إذ اتهمهم الجمهور بأنهم لم يتمكنوا من تربية أبنائهم بالشكل الصحيح.



ولأن حياة المشاهير تحت المراقبة دائماً، فيكون من المحال عليهم أن يتمكنوا من إخفاء أي أمرٍ يخصهم عن الصحافة والجمهور، وخاصة تلك المتعلقة بأبنائهم وأحفادهم وأقربائهم وعادةً ما تتم ملاحقتهم عليها، ونشر تلك المشاكل للجمهور، وبعض تلك المشاكل يتم حلها ليتم تجاوز الأمر وحله سريعاً، وبعضهم يضعون أنفسهم في أزمة كبيرة تتسبب لهم في أن يتدخل القضاء لحلها وتصدر بحقهم أحكاماً قضائية داخل أروقة المحاكم.



فمثلا وعلى صعيد الأقرباء أساءت أرملة الفنان الراحل يونس شلبي لزوجها الراحل، عندما جرى اتهامها بالنصب على تاجر هواتف محمولة والاستيلاء منه على مليون جنيه مقابل شراء كمية كبيرة من الهواتف وامتناعها عن السداد حيث انتهت القضية بالحكم عليها بالسجن لمدة عام مع الشغل وغرامة ألف جنيه.



أما على صعيد الأبناء فالشواهد كثيرة، فلم تكن ما قامت به لينا الفيشاوي من نشر صور جريئة بمنأى عن الأمر، معرضةً والدها لأزمة انتقادات كبيرة، بأنه يترك ابنته بعيدةً عنه وعن قيم وعادات العرب مما جعلها تتشبه بعادات الغرب في كل تصرفاتها.



وكذلك تسببت كنزي ابنة الفنان المصري عمرو دياب، بأزمةٍ لوالدها بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها على "إنستغرام"، وصفها البعض بأنها "مثيرة وجريئة" لظهورها في أحضان أحد أصدقائها، ونالت حينها كنزي سيلاً من الانتقادات العنيفة، وتسبّبت في أزمة لوالدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً وأنها تطل بصور يصفها الكثيرون بالجرأة بين الفينة والأخرى، ولا تكف عن نشر كل ما يثير الجدل بشأن طبيعة حياتها.

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ومنهم أيضاً ابنة المغني ليون ريتشي بالتبني، التي قبض عليها في قضايا مخدرات وثمالة، وابن لاعب كرة السلة مايكل جوردن الذي قبض عليه في الطائرة في وضع مخل، والقائمة تطول.. وإليكم في الفيديو أعلاه أشهر الأزمات التي تسبب بها الأبناء لآبائهم من النجوم العرب.

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