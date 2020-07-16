شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أمينة خليل قالت إيه عن فتى أحلامها قبل الخطوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت أمينة خليل منذ فترة عن فكرة الزواج قبل خطوبتها أمس الأربعاء، قائلة يترتب عليها الابتعاد قليلاً عن الفن لتكوين أسرة، قائلة: "أنا واعية وفاهمة اللى فيها وإن أنا في سن دلوقت محتاجة أكون أم وزوجة وبيت وبحب شغلى جداً لكن انا مش شايفة إنى محتاجة أخد قرار حاجة لحاجة تانية".

وتابعت أمينة خليل أنها لابد أن تنسحب وتبتعد عن الفن وقتها، ومتطلباتها تتغير من فترة لأخرى وحسب كل مرحلة عمرية، موضحة أنها تتمنى أن يكون زوحها المستقبلى ليس لديه ازدواجية فى الشخصية، وأن تجلس فى منزلها ولا يكون لديها أى عمل سوى الاهتمام به، وهى تعرف أنها مرحلة ستمر بها ثم تعود إلى عملها وتخلق توازنا بين أسرتها والعمل.

وتحدثت أمينة خليل عن والدها بأنه أحن وأذكى راجل في العالم، قائلة: "نفسى في راجل شبه أبويا وهل فى راجل ياخد مكانته لا طبعا ولا أنا هسمح لكن لو في رجل به نفس صفات والدى أكيد طبعا أتمنى".

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يذكر أن أمينة خليل عرض لها مؤخرا مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى ‏أمين، بطولة هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت ‏وهاني ‏عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف‎.‎

وبشكل مفاجئ أقيمت خطبة الفنانة أمينة خليل على المهندس عمر طه، فى حفل، اقتصر على العائلتين والمقربين فقط، وذلك بسبب الأوضاع وتفشى وباء فيروس كورونا، حيث انتشرت فى الساعات الأخيرة من ليلة أمس، صورة الخطبة على مواقع التواصل الاجتماعى، ومن المقرر أن يتزوج العروسان مطلع العام المقبل، عقب انتهاء تفاصيل المنزل وخلافه.