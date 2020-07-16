ميغان ماركل تتسبّب باستقالة أبرز موظفي القصر الملكي بعد 17 عاماً!

متابعة بتجــــــــــرد: عانى الكثير من موظفي القصر الملكي في بريطانيا بسبب زوجة الأمير هاري الممثلة ميغان ماركل التي وصفها هؤلاء بحسب تقرير موقع EXPRESS بالدوقة الصعبة، إذ تعاملت مع الموجودين بفظاظة وكانت تزيد طلبتاها عن الحد المقبول بحسب قوانين القصر.

ويكشف التقرير أن أبرز الموظفين كانت مساعدة ميركل الشخصية، ميليسا توباتي، حيث قدّمت استقالتها بعد ستة أشهر من استلام مهامها.

وبعد توباتي، استقالت السكرتيرة الخاصة للقصر، ساماثا كوهين، بعد أن خدمت الأسرة الحاكمة حوالي سبعة عشر عاماً .

كذلك فعلت حارسة ميغان ماركل الشخصية، وقالت أن العمل مع الدوقة صعب لأنها ترفض التعامل معها كزوجة أمير، بل تريد أن تُعامل مثل عامة الشعب، مما يفرض على الحارس تحديات وصعوبات كثيرة في العمل.