هل يدخل ابن شقيقة عابد فهد الفن بوساطة من خاله؟

متابعة بتجــــــــــرد: رد الفنان السوري الشاب جورج قبيلي على التعليقات التي تشير إلى أنه دخل عالم الفن بسبب “وساطة” من خاله الفنان عابد فهد. وجاء هذا خلال لقاء أجري معه ضمن حلقة من برنامج ET بالعربي الذي يعرض على شاشة MBC4.

وقال إنه لا ينكر مطلقاً فضل خاله الذي قدم له الكثير من الدعم والفرص المتعددة. وأضاف أنه لا يمكن الدعم أن يعود بالفائدة على مسيرته في حال لم يحظ بإعجاب الناس.

وعن احتمال غنائه شارة أحد المسلسلات قال إن هذا الأمر يبدو صعباً في المرحلة الراهنة لأن أداء الشارات عادة ما يسند إلى فنان من الصف الأول. ولفت إلى أنه يتمنى مثل الكثيرين أن يخوض هذه التجربة لأن هذا يشكل إضافة مهمة إلى مسيرته.

ويذكر أن قبيلي شارك في مسلسل “الساحر” الرمضاني الذي جمعه وفهد مع عدد من الممثلين أبرزهم عبد الهادي صباغ ومحمد حداقي وستيفاني صليبا وفادي ابراهيم ورودريغ سليمان وآخرين. كذلك ظهر الممثل الشاب في مسلسل “طريق” إلى جانب خاله والفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم حيث أدى دور ملحم. ويشار إلى أن موهبته لا تقتصر على التمثيل إذ أطلق مؤخراً اغنية عنوانها “متواضعة”.