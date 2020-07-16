“رحلة 31 سنة انتهت”.. هل انفصل عباس النوري عن زوجته؟

متابعة بتجـــــــــــرد: “لقد كانت رحلة 31 عاماً جميلة مليئة بالانجاز والنجاح والسعادة، لكن لكل شيء نهاية ورحلتنا الجميلة معاً إنتهت”، إنه المنشور الّذي دوّنته الكاتبة عنود الخالد عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، لتضجّ بعدها الصفحات بخبر إنفصال الممثل السوري عباس النوري عن زوجته.
وجاء في منشور عنود الخالد “أرجو من الجميع إحترام الخصوصية وعدم الاتصال للسؤال وخاصة المقربين”، لكنها عادت وحذفت صفحتها ما أثار الكثير من التساؤلات لدى الرأي العام، وحلّل البعض أن السبب قد يكون التعليقات القاسية.
لكن الحقيقة ظهرت بعد ساعات، فتبيّن أن صفحة عنود الخالد قد تتعرّضا للخرق بعدما سُرق هاتفها، وها هي تحاول استرجاع صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك حيث نُشر نبأ انفصالها عن نجم “باب الحارة” الّذي اشتهر بدور أبو عصام، ونفت الزوجة حدوث الإنفصال.
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