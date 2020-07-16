بعد تأجيل زفافها عدة مرات.. رئيسة وزراء الدنمارك تتزوج من مصور

متابعة بتجــــــــــرد: تمكنت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدركسن من الزواج أخيراً بعد تأجيل حفل زفافها عدة مرات بسبب عامها الأول في المنصب الذي اتسم بانشغالها وتضمن جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وسائل الإعلام الدنماركية زواج فريدركسن، 42 عاماً، من المخرج والمصور بو تينغبرغ، 55 عاماً، الأربعاء في كنيسة ماغلبي التي ترجع إلى العصور الوسطى على جزيرة موين في جنوب شرقي الدنمارك.

ونشرت فريدركسن صورة من زفافها على فيسبوك وكتبت «نعم» بالدنماركية تحتها إلى جانب قلب. تظهر الصورة الزوجين حديثي الزواج سعيدين وهما يخرجان من الكنيسة.

ووصفت صحيفة «أكسترا بلاديت» الدنماركية أن «الزفاف السري» للزوجين تضمن فقط حفنة من المدعوين، من بينهم رئيس الوزراء الدنماركي السابق بول نيرب راسموسن.

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وأدت فريدركسن اليمين كأصغر رئيسة وزراء للدنمارك في 27 يونيو 2019، لتصبح ثاني امرأة تتولى المنصب.

وأجلت زفافها على تينغبرغ العام الماضي بسبب انتخابات 5 يونيو الوطنية التي انتهت برئاسة حزبها الديمقراطي الاجتماعي لحكومة أقلية.

وأعلنت فريدركسن الشهر الماضي أنها ستحتاج إلى تأجيل زفافها للمرة الثانية بسبب تعارض موعده مع قمة للاتحاد الأوروبي.