بالفيديو – بعد الخطوبة نيللي كريم مع طبيبة التجميل

متابعة بتجــــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جديداً للفنانة المصرية نيللي كريم لفت أنظار عدد كبير من المتابعين وظهرت فيه برفقة اختصاصية التجميل.

واشارت إلى أنها لا ترغب في إجراء أي تعديل تجميلي وأن الأمر يقتصر على علاج بالفيتامينات وخصوصاً الفيتامين C وB12. وبدورها أوضحت الطبيبة أن البشرة تحتاج إلى طريقة العناية هذه وأن الأمر لا يمكن أن يقتصر على البوتوكس والفيلر. ولفتت إلى أن هذا يساعد على الحصول على بشرة نضرة وجميلة من دون بوتوكس.

وأثار هذا المقطع اهتمام الكثير من المتابعين الذين رأوا أن الفنان ما زالت تحافظ فعلاً على شبابها طالبين المزيد من المعلومات عن هذه التقنية التجميلية.

ويشار إلى أن نيللي كشفت في شهر حزيران (يونيو) 2020 ارتباطها برجل الأعمال عمر إسلام. وأكدت ذلك في تصريحات صحافية حيث قالت إن خطوبتهما تمت في في أجواء عائلية، بحضور 4 أفراد من كل عائلة التزاماً بالإجراءات الاحترازية التي يتم اعتمادها في مصر من أجل الحد من خطر انتشار فيروس كورونا.

وأكدت أن ذلك حدث بعد قصة حب جمعتها وخطيبها، منبهة إلى أنه يتم تداول معلومات خاطئة عنه ومنها ما يتربط بعمره.