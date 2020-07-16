فن ومشاهير

رسالة ألم من نادين الراسي بسبب بعد أولادها عنها

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متابعة بتجــــــــــرد: لفتت الفنانة اللبنانية نادين الراسي الأنظار بصورة نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وظهرت فيها مستلقية على شاطئ البحر.

وأثارت الاهتمام بتعليقها عليها والذي عبرت من خلاله عن حزنها بسبب ابتعادها عن أولادها. وكتبت: “أعودُ إلى سريري حائرة بعد يومٍ طويلٍ مُتعِب. أتوسَّلُ أفكاري السُّكوتَ، مُحال. تبدأ تدورُ في رأسي حواراتٌ و أسئلة. إرحمني يا نوم جئتك مُسَلمةً كي أبحر بأحلامي مع أبنائي فَرِحَة. أرجوك الرّحمة لقد سُرِقَ من وقتي الكثير. إسمح لي ولو بالحُلم أحضُنَهُم”.

واعرب الكثير من المتابعين عن تعاطفهم معها متمنين أن تلتقي أولادها في أقرب وقت ممكن. ويذكر أن الفنانة فاجأت هؤلاء في وقت سابق بسبب نشر صورة ظهرت فيها برفقة طليقها جيسكار أبي نادر ووالدته وطفليها في مرة أولى بعد إعلان طلاقها وبعد الخلافات التي نشأت بينها وبين الممثل.

وأوضحت السبب من خلال التعليق حيث كتبت: “قربانة مباركة يا رب تحمي كلّ العائلات. مبروك كارلوتّي”. ويشار إلى أنها أعلنت في وقت سابق ارتباطها بالشاب مجد دعبول وكشفت أنهما قد يتزوجان في شهر آب (اغسطس) المقبل.

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