متابعة بتجــــــــــرد: لفتت الفنانة اللبنانية نادين الراسي الأنظار بصورة نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وظهرت فيها مستلقية على شاطئ البحر.
وأثارت الاهتمام بتعليقها عليها والذي عبرت من خلاله عن حزنها بسبب ابتعادها عن أولادها. وكتبت: “أعودُ إلى سريري حائرة بعد يومٍ طويلٍ مُتعِب. أتوسَّلُ أفكاري السُّكوتَ، مُحال. تبدأ تدورُ في رأسي حواراتٌ و أسئلة. إرحمني يا نوم جئتك مُسَلمةً كي أبحر بأحلامي مع أبنائي فَرِحَة. أرجوك الرّحمة لقد سُرِقَ من وقتي الكثير. إسمح لي ولو بالحُلم أحضُنَهُم”.
واعرب الكثير من المتابعين عن تعاطفهم معها متمنين أن تلتقي أولادها في أقرب وقت ممكن. ويذكر أن الفنانة فاجأت هؤلاء في وقت سابق بسبب نشر صورة ظهرت فيها برفقة طليقها جيسكار أبي نادر ووالدته وطفليها في مرة أولى بعد إعلان طلاقها وبعد الخلافات التي نشأت بينها وبين الممثل.
وأوضحت السبب من خلال التعليق حيث كتبت: “قربانة مباركة يا رب تحمي كلّ العائلات. مبروك كارلوتّي”. ويشار إلى أنها أعلنت في وقت سابق ارتباطها بالشاب مجد دعبول وكشفت أنهما قد يتزوجان في شهر آب (اغسطس) المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة ألم من نادين الراسي بسبب بعد أولادها عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.