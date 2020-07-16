ما حقيقة خلع نجمة The Voice نداء شرارة للحجاب؟

متابعة بتجــــــــــرد: تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً خبراً مفاده إقدام نجمة برنامج المواهب The Voice على نزع الحجاب. وجاء فيه: “نداء شرارة من دون حجاب”. وهو ما أطلق عدداً كبيراً من التعليقات وموجة من التساؤلات عن مدى صحة ذلك وعن سبب أخذها هذا القرار.

وسارعت النجمة إلى الرد من خلال حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث أعادت نشر الخبر وعلقت عليه بطريقة ساخرة: ” من قوة الخبر تحمست دخلت اشوفني بلا حجاب”. وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين الذين أعربوا عن إعجابهم بطرافتها فيما أشار بعضهم إلى أنهم خدعوا بالخبر وكادوا يصدقونه.

ويشار إلى أن الفنانة تطرقت إلى قضية حجابها خلال مقابلة أجريت معها منذ نحو عامين على موقع “العربية.نت”. وقالت حينها: “اليوم في الوسط الفني حجابي هو ما يحميني ويحفظ لي حدودي مع الأشخاص الآخرين وهو ما يرسم لي الخطوط الحمراء بيني وبين الناس. والحمدلله هو ليس مشكلة أو عائق بالنسبة لي”.

وذكرت أن بعض المنتجين طلبوا منها نزع الحجاب وأن بعض الأصدقاء شجعوها على ذلك. واعربت عن أسفها معتبرة أنهم “يقيسون الأمور من زاوية خاصة بهم”.