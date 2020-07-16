بالصور- لأول مرة، جيجي حديد تستعرض حملها ببطنٍ مُنتفخ

في الأول من مايو الفائت، أكدت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد أنها سترزق بطفل من صديقها المغني زين مالك، مشيرة إنهما في سعادة غامرة بهذا الحدث الجميل.

وقد حرصت عارضة الأزياء، البالغة من العمر 25 عامًا، على البقاء مختبئة في مزرعة والدتها يولاندا فوستر في بنسلفانيا، حيث تأخذ قسطاً من الراحة بعيدًا عن الأضواء. ولكن ليلة أمس الأربعاء شاركت “حديد” جمهورها على مواقع التواصل بنظرة على انتفاخ بطنها، خلال فيديو مباشر لها على انستغرام، لإسعاد معجبيها.

وكانت “حديد” قد شددت أنهما يستمتعان بقضاء الوقت معًا وسط إجراءات العزل المنزلي لمكافحة فيروس كورونا. وأضافت ”من اللطيف أن نكون في المنزل معًا ونعيش تجربة الحمل يوماً بيوم”.

وبدأت العلاقة بين حديد ومالك في نهاية2015 . وظهرا معًا في فيديو موسيقي رومانسي لمالك يحمل اسم (بيلوتوك) في 2016 ثم في حفل مت جالا للأزياء في نيويورك.