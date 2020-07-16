اختراق يطال حسابات المشاهير وكبار السياسيين على تويتر

Jul 16, 2020
تعرضت حسابات عدد من المشاهير، والسياسيين ورجال الأعمال على تويتر، للاختراق الإلكتروني.
ومن بين الحسابات التي تم اختراقها على تويتر، حساب جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق، مغني الراب كانييه ويست، مايك بلومبرج، بيل غيتس، إيلون ماسك، وحساب شركة آبل وشركة أوبر، إذ طلبت الحسابات تبرعات عبر العملة الرقمية. وجرى حذف تلك التغريدات من الحسابات بسرعة.
وأشار موقع تويتر في بريد إلكتروني انه سينظر في الامر ويصدر بياناً في الواقعة.
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