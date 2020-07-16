شكرا لقرائتكم خبر عن إزيك ياللى قادرة على التحدى.. اعرف ردود الأفعال على خطوبة أمينة خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الفنانة أمينة خليل متابعيها خلال الساعات الماضية بخبر خطبتها على رجل الأعمال عمر طه، حيث اقتصر الحفل على أفراد العائلتين، ممن حضروا الخطوبة، وما إن تم الإعلان عن هذا الخبر حتى تصدرت أمينة خليل تريندات تويتر وجوجل ما بين فرحة من متابعيها وجمهورها ممن تفاعلوا مع صور الخطوبة على طريقتهم الخاصة وحرصوا على تهنئتها وآخرين مازحوها بجملة "ياللى قادرة ع التحدى اتخطبتى"، بالإضافة إلى العديد من التعليقات الأخرى نسلط الضوء عليها فى التقرير التالى.



امينة خليل وصورة من الخطوبة

وتعد تلك الجملة واحدة من تتر آخر أعمالها "ليه لأ"، وبالتالى حرص قطاع كبير من متابعيها على إشعال موقع تويتر بتعليقات مثل: "أمينة خليل غفلتنا ب اللي قادرة على التحدى وراحت هى اتخطبت بجد"، "اللى قادرة ع التحدِى وعَ المواجهة اتخطبت يا جماعة"، "أمينة خليل مين اللى تتخطب دا انا اروح فيكوا فى داهيه"، في حين عبر آخرون عن حال معجبيها بمجرد علمهم بخبر الخطوبة بنشر صورة للفنان طارق لطفى من كواليس فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".



التحدى والمواجهة وامينة خليل

يشار إلى أن أمينة خليل عرض لها مسلسل "ليه لأ"، المسلسل يدور فى إطار اجتماعى يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق ‏مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد، ‏وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة‎.‎



امينة خليل

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مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.‎



امينة خليل

كما تنتظر أمينة خليل عرض فيلم "صاحب المقام" مع آسر ياسين، ويسرا، ومجموعة من الفنانين، علي إحدى المنصات الرقمية، اخراج ماندو العدل.