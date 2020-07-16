شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات روان بن حسين لزوجها بالخيانة: أصابنى بفيروس خطير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدى واسع أحدثته تصريحات الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين عن السبب الحقيقى لطلاقها من أحد رجال الأعمال، بعد اتهامها له بإصابتها بفيروس الورم الحليمى البشرى Hpv 16 ووفقا لها فالسبب هو خيانته المتكررة لها . في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل القصة .. في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل القصة ..

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