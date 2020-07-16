شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا اختفت أمينة خليل من السوشيال ميديا ولم تعلن خبر خطوبتها؟.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الرصيد الكبير لأمينة خليل لدى الجمهور، الذى يعتبرها واحدة من أهم نجمات هذا الجيل، وربما واحدة من نجمات المستقبل، إلا أن أمينة تظل بعيدة نوعا ما عن السوشيال ميديا، بشكل يختلف تماما عن نجمات هذا الجيل، اللائى يتفاعلن بشكل شبه يومى على حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، سواء انستجرام أو تويتر أو فيس بوك، ومؤخرا تيك توك.



أمينة خليل على تويتر

نجمات الصف الأول فى مصر، بل وبعض الفنانات اللائى لا يُصنفن كصف أول، لديهن أكثر من 10 ملايين متابع على انستجرام، مثل النجمات ياسمين صبرى وياسمين عبد العزيز ودرة وهنا الزاهد وغيرهن، ورغم أن أمينة خليل، تقدم أيضا بطولات نسائية مهمة وتقوم بدور البطولة النسائية فى أغلب ظهورها، السينمائى والدرامى، ولكن يظل عنصر التواجد الدائم على السوشيال ميديا، غائبا عند أمينة خليل.



أمينة خليل على انستجرام

أمينة تمتلك حوالى 3.3 مليون متابع عبر انستجرام، بينما تمتلك عبر تويتر حوالى 142 ألف متابع فقط، ولكن الغريب أن الحساب ورغم أنه موثق، إلا أن أمينة لا تنشر أى شيء على تويتر منذ أكثر من 4 سنوات، وتحديدا مع كواليس مسلسل "جراند أوتيل".

بينما كان آخر ما نشرته أمينه على انستجرام، كان بوستر مسلسل "ليه لأ"، والذى عرض خلال الفترة الماضية، حيث كتبت قبل عرض المسلسل، "فاضل ٤ أيام على عرض مسلسل "ليه لأ؟!" انا متحمسة جداً ومبسوطة وخايفة في نفس الوقت.. يارب يعجبكم وتتابعوه"

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أمينة خليل

وقبلها كان الظهور الأخير لها على انستجرام فى شهر إبريل، فى اعلان ترويجى، وقبل نشرت جلسة تصوير لها فى شهر مارس.

ورغم اعلان أمينة خليل خطبتها أمس، إلا أنها لم تنشر أى صورة لها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بها، حيث انتشرت الصور على السوشيال ميديا، وتناقلتها المواقع.

يشار إلى أن أمينة خليل عرض لها مسلسل " ليه لأ" ، المسلسل يدور فى إطار اجتماعى يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق ‏مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد، ‏وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة‎.‎