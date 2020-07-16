شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أغنية محمد رمضان "تيك توك" فى شوارع تايم سكوير وسط تفاعل المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجاح الذى حققه النجم محمد رمضان بأغانيه لم يقف عند الوطن العربي وإنما انتقل مع تيك توك اسم أحدث أغانيه إلى واحدة من أهم المناطق فى العالم، وهي ميدان تايم سكوار فى نيويورك، ونشر النجم محمد رمضان عدة فيديوهات أثناء تشغيل أغنيته هناك، وتفاعل عدد من المواطنين معها، علق عليها بكتابة، "شكراً على كل الفيديوهات اللى وصلتني من نيويورك، وبعتذر جداً عن تأخير الكليب لمساء اليوم".



رمضان فى تايم سكواير

وأصدر النجم محمد رمضان أغنيته الجديدة "تيك توك" مع النجم سوبر كاسو، على راديو أنغامى، استعدادا لطرحها على قناته على ‏اليوتيوب. ‏

وذلك بعدما أعلن رمضان فى وقت سابق عن الانتهاء من تصوير الكليب، قائلا:"انتهينا من تصوير كليب تيك توك.. إخراج حسام الحسيني مدير ‏تصوير وائل درويش.. قريباً تيك توك.. ثقة فى الله نجاح‎".‎



محمد رمضان وتيك توك فى تايم سكواير

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‎"‎تيك توك" تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم الأغنية ‏فى ‏بلده‎..‎‏ ويعد هذا التعاون الذى جمع بين رمضان وساكو، ‏ليس الأول ‏لرمضان ‏مع نجوم من خارج القطر المصرى، بل سبق وتعاون مع ‏النجم المغربى ‏سعد لمجرد فى أغنية "إنساي"، وأيضا ‏التعاون جديد ‏سيجمعه مع نجم الرابر ‏ميتر جيمس وهو ما كان قد أعلن عنه سابقاً ‏أثناء حفلته فى المغرب ‏ديسمبر الماضي‎. ‎

وفي وقت سابق نشر الفنان محمد رمضان على صفحته الرسمية بموقع ‏إنستجرام صورتين للإعلان عن الكليب الجديد لأغنيته "تيك ‏توك" ‏بإطلالات زاهية، إحداها ببدلة رسمية باللون الأصفر والثانية بإطلالة ‏صيفية بقميص استوائى وسروال أبيض، وفى الصورتين ‏برزت ساعته ‏التى شغلت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية‎.‎

وقدر ثمن الساعة بـ275 ألف دولار إذ ذكرت أنها ماركة باتيك فيليب ‏وهى الساعة مصنوعة بالكامل من الذهب الأبيض عيار 18 ‏مرصعة ‏بـ903 ماسات لامعة و182 ماسة باجيت يبلغ مجموعها نحو 18.2 ‏قيراطًا‎.‎