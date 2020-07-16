شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عمر طه خطيب الفنانة أمينة خليل بعد ساعات من خطوبتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بشكل مفاجئ أقيمت خطبة الفنانة أمينة خليل على المهندس عمر طه، فى حفل، اقتصر على العائلتين والمقربين فقط، وذلك بسبب الأوضاع وتفشى وباء فيروس كورونا، حيث انتشرت فى الساعات الأخيرة من ليلة أمس، صورة الخطبة على مواقع التواصل الاجتماعى، ومن المقرر أن يتزوج العروسان مطلع العام المقبل، عقب انتهاء تفاصيل المنزل وخلافه.

الثنائى جمعتهما صداقة طويلة قبل الارتباط بشكل رسمى، ويرصد ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن عمر طه، الزوج المنتظر للنجمة أمينة خليل.

- يعمل عمر طه فى مجال الهندسة.

- يمارس هواية الصيد، ويمتلئ حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصوره مع أصدقائه أثناء اصطياد الطيور.

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أمينة خليل وخطيبها

- خلال عيد ميلاده الماضى، وصف عمر طه، أمينة خليل، بأنها واحدة من أفراد عائلته، حيث نشر صورة تجمعه بعائلته أثناء الاحتفال بعيد الميلاد، مؤكدا أنها "عائلته".



أثناء احتفاله بعيد ميلاده

- زار طه بعض الدول مثل الإمارات وفيتنام، كذلك تجمعه مع أمينة خليل صداقات مشتركة من الوسط الفنى مثل المغنى "أبو"؟.



يهوى الصيد

ظهر الثنائى فى إحدى الصور، أثناء حفلة للهضبة عمرو دياب، والعديد من المناسبات الفنية الأخرى.

يشار إلى أن أمينة خليل عرض لها مسلسل "ليه لأ" ، المسلسل يدور فى إطار اجتماعى يناقش جيل الثلاثينات من العمر وخلق ‏مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد، ‏وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة‎.‎