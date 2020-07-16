شكرا لقرائتكم خبر عن "قمر 14" يضم 17 ممثلا وممثلة و5 حكايات درامية .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق يوم السبت المقبل، تصوير أول مشاهد فيلم قمر 14"، الذى يلعب بطولته عدد من النجوم، على رأسهم خالد النبوى، وغادة عادل، ودينا الشربينى، ويعد الفيلم هو أول عمل يتم تصويره عقب عطلة فيروس كورونا، التي اجتاحت العالم، وجعلت صناع السينما يؤجلون طرح وتصوير أفلامهم.

وعلم ”الخليج 365”، أن فيلم "قمر 14" يضم 5 خطوط درامية، ولك خط حكاية درامية، يقدم بطولتها عدد من الفنانين، وتأتى قائمة أبطال الحكايات كالتالى:

الحكاية الأولى ، غادة عادل، كريم أنور، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران

التانية، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة

Advertisements

الثالثة، أحمد مالك، بيومى وبيومى، ومى الغيطى

الرابعة، دينا الشربينى، واحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب

الخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.

يشار إلى أن خالد النبوي شارك في موسم سباق رمضان 2020، بمسلسل "لما كنا صغيرين" من إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة ريهام حجاج محمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل.