المخرج حسني صالح يكشف لمصراوي تفاصيل مسلسله عن "السادات" وفيلمه "الفرعوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رودينا خيري:

أعلن المخرج حسني صالح، عبر حسابه على "فيسبوك"عن تحضيره لمسلسل يحكي سيرة الرئيس الراحل أنور السادات، كما يستعد أيضا لتقديم فيلم فرعوني من إنتاج شركة أجنبية.

وقال حسني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": " بدأت التحضيرات بشكل مكثف خلال هذه الفترة لجمع المعلومات عن المسلسل، واختيار الموضوعات المقرر طرحها، ولكن حتى الاَن لم يتم الاستقرار على مؤلف ومنتج وأبطال العمل، وسيتم ذلك بعد اتضاح الرؤية بشكل كامل، مؤكدًا أنه قد يلحق بالعرض في رمضان المقبل".

وعن سبب اختياره لسيرة الرئيس السادات، قال: "السبب هو أن الأعمال الوطنية أصبحت مطلوبة بكثرة في هذه المرحلة، لأننا في وقت نحتاج لبث روح الانتماء وحب الوطن لكل مواطن".

وتابع: "الراحل العظيم أحمد زكي جسد شخصية الراحل أنور السادات، ولكن بشكل مكثف لأنه فيلم ولكن المسلسل سيتناول حياة الراحل بكافة تفاصيلها لأن حياة الرئيس الراحل مليئة بالتفاصيل التي تثري أي عمل فني"

واستطرد قائلاً: "جمع الحقائق والمعلومات الهامة عامل أساسي لنجاح المسلسل، أهم من التركيز على من سيجسد شخصية السادات في المسلسل فالرهان على النص قبل الرهان على بطل العمل".

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أما عن سؤالك عن مواصفات البطل الذي سيرشح لتجسيد حياة السادات ؟ الإجابة هو الممثل الذي لا يمتلك ملامح وجه مقارب لأنور السادات فقط، بل الذي لديه روح مشابهة لروح السادات وشخصية مقاربة منه، لأن الشبه من الممكن أن ننفذه من خلال المكياج الجيد، فأنها مهمة سهلة للغاية ولكن موهبة التجسيد أهم".

أما عن إخراجه لفيلم فرعوني جديد فقال: " أعد هذا الفيلم منذ فترة، وتم كتابة نصفه تقريباً وسيكون إنتاجه من خلال شركات أجنبية".

يذكر أن المخرج حسني صالح عرض له مؤخرًا مسلسل "بت القبايل" بطولة حنان مطاوع وعمرو عبدالجليل ومحمود عبدالمغني.