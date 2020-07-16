بينها "جارة القمر وقمر 14".. هادي الباجوري يكشف لمصراوي تفاصيل مشاريعه الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رودينا خيري:

كشف المخرج والمنتج هادي الباجوري، عن تفاصيل مشاريعه الفنية الحالية، سواء التي بدأ تصويرها أو التحضير لها.

وقال الباجوري في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه سيبدأ السبت المقبل، تصوير المشاهد الأولى من فيلم "قمر 14" الذي يشارك في بطولته كوكبة كبيرة من النجوم، بينهم خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وشيرين رضا، وأخرون.

مشيرًا أن الفيلم ينتمي لنوعية الأفلام الجماعية والقصص المتنوعة، حيث يدور حول 5 قصص حب مختلفة.

وعن فيلمه "جارة القمر" بطولة ياسمين رئيس، وكريم فهمي والذي بدأ تصويره مؤخرًا، قال الباجوري إنه انتهى بالفعل من تصوير 10 أيام من أحداث الفيلم بينما تم تأجيل المشاهد المتبقية لموسم الشتاء وفقًا لطبيعة الأحداث.

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ومن المقرر أن يستأنف تصويره بعد الانتهاء من "قمر 14".

وعن فيلم "رجالة حمزة" الذي يجمعه بمحمد رمضان لأول مرة، وتأليف محمد ناير، كشف "الباجوري" أن الفيلم بدأ مرحلة الإعداد منذ فترة ولكنه توقف لفترة، ومن المقرر أن يستأنف العمل عليه خلال الفترة المقبلة.

كما كشف المخرج هادي الباجوري عن مشاركته أيضا في مسلسل "نمرة 2"، الذي تدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة، وسيعرض حصريًا على منصة شاهد، حيث سيقوم بإخراج حلفة من المسلسل، مؤكدًا أنه لم يبدأ تصويرها حتى الاَن.

الجدير بالذكر أن مسلسل"نمرة 2" يضم 6 مخرجين وهم: "طارق العريان، وتامر محسن، وهادى الباجورى، وهانى خليفة، ومحمد شاكر، وأحمد النجار"، حيث يتولى كل مخرج إخراج قصة حلقة واحدة فقط لكاتب مختلف، ومن ناحية التأليف فهناك 4 كتاب للمسلسل وهم: "مريم نعوم ووائل حمدى واَدم عبدالغفار وسارة طيبة"، وبطولة كل من: "نيللى كريم، ومنى زكى وإياد نصار، وعمرو يوسف، وشيرين رضا وماجد الكدوانى وأحمد مالك وأمينة خليل وعادل كرم".