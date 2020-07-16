تراند اليوم : فنانة شهيرة تفجر مفاجأة صادمة بعد طلاقها:«اغتصبني في الجامعة ثم تزوجني»

أحدثت الفنانة والفاشنيستا الكويتية الشهيرة روان بن حسين، صدمة لدى متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان طلاقها من زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريفي، الذي أعلنت طلاقه منه اليوم، بعد كشف خيانته من فتيات ليل ونقل مرض جنسي لها، مؤكدة أنه اغتصبها قبل الزواج عندما كانت تدرس في الجامعة، وتدخل والده كي يتزوجني قبل أن أتسبب في حبسه، ووعدني بالزواج بعد تخرجي من الجامعة.
وكشف الجمهور أن «روان بن حسين»، قد قامت بحذف منشور كامل كشفت من خلاله أنها هي الأخرى تعرضت للاغتصاب وان مغتصبها هو نفسه زوجها.
وأضافت روان بالمنشور، أنها كانت ستذهب للإبلاغ عنه بعد حادثة الاغتصاب، إلا أن والد زوجها تدخل وأقنعها بحل الموضوع بالزواج فور تخرجها من الجامعة، مشيرة إلى أن الزواج تم بالفعل، وقد حملت بعدها بابنتهما لاحقا.
وقالت بالمنشور المحذوف، إنها بعد الزواج أصبحت تلاحق زوجها من بلد لبلد بدافع الحب، حتى اكتشفت أنها بعلاقة سامة ومتعبة.
أما الصدمة الكبرى فقد كانت في نهاية المنشور عندما أعلنت أنها في فترة حملها اكتشفت أن زوجها كان يرسل صور "إباحية" لفتيات قاصرات.