تراند اليوم : مذيعة شهيرة: أتواصل مع شبح والدي منذ 20 عامًا

ادعت المذيعة البريطانية إيفيت فيلدنج، أنها تشاهد شبح والدها الراحل، وأنها ترتبط به الآن أكثر مما كانت عليه عندما كان على قيد الحياة، وفق قولها.

وقالت المذيعة البالغة من العمر 51 عامًا، إنهما يتبادلان الرسائل بانتظام، وأخبرها ذات مرة أنها نحيفة جدًا.

وأضافت في مقابلة "بودكاست" مع مارك كاري: "قد يبدو هذا غريبًا، لكن لدي علاقة وعلاقة أفضل، مع والدي أكثر مما فعلت عندما كان على قيد الحياة. حاول أن تتخيل ذلك".

وأشارت إلى أنها ووالدها الراحل لديهما نظام في المكان الذي ينقر فيه على حروف الأبجدية.

وتابعت: "أقول له: هل يمكنك أن تعطيني رسالة؟ اثنان لنعم، واحدة للرفض. ستظهر نقرتان. ثم سأقول: حسنًا، هل الحرف الأول على هذا السطر؟" هذا الخط ... اضغط. ثم أشير إلى رسالة وسوف ينقر على كل حرف. لقد وصل والدي بكل أنواع المعلومات، ليخبرني أن أعود ريك، أخي، إلى المنزل -""لا أريده في أمريكا".

واستدركت: "قال لي أن أتوقف عن اتباع نظام غذائي، لأني أصبحت مثل بقرة نحيفة".

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وأشارت إيفيت إلى أن الخوارق "شكلت" طريقة تفكيرها. وتابعت: "أتذكر أنني شعرت بالحزن قليلاً، أفكر في" جوش، عندما تكون ميتًا أنت ميت، هذا كل شيء، لا يوجد شيء. الأوقات التي تشعر فيها بالإحباط أو الإرهاق، كان هذا دائمًا في ذهني يفكر: ما كل هذا؟ لماذا نحن هنا؟ لماذا كل هذا؟".

ولفتت إلى أنه "بعد 20 سنة من القيام بذلك الآن وأنا أعلم 100 في المائة أن هناك حياة بعد الموت. هناك سبب لوجودنا هنا. وقد أعاد تشكيل حياتي. لقد جعلني شخصًا أكثر سعادة. أنظر إلى الحياة بطريقة مختلفة"".

وقالت إن "موست هونتد سلسلة تليفزيون الواقع الخارقة، حقيقية تمامًا"، موضحة أنه "100 في المائة، برنامج تلفزيوني لكن العقل البشري... بالطبع سنقوم بتزييفه".

وأضافت: "كنت منزعجة للغاية ، كنت أبكي، عندما كان الناس يقولون: كيف يمكنك النوم ليلا؟ أنت شخص مقرف تجني المال من الموتى "أو شيء من هذا القبيل".