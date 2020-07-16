مدحت تيخه يروج لفيلم زنزانة ٧ على طريقته الخاصة

روج الفنان مدحت تيخه لفيلمه الجديد "زنزانه 7" المقرر عرضه قريبا بدور العرض السينمائية، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

ونشر "تيخه" صور له من كواليس الفيلم وعلق عليها قائلا : "زنزانة 7 فيلم

تعب سنين اخيرا، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور معبرين عن اشتياقها للعمل ومتمتيين له دوام النجاح والتفوق في حياته الفنية والشخصية.شاهدويشار إلي ان تدور أحداث الفيلم حول يلتقي كلا من من منصور (نضال الشافعي)، وحربي (أحمد زاهر) داخل السجن، وينشأ صراع بينهما.

يذكر أن فيلم "زنزانة 7"، بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا مصري، عبير صبري، منة فضالي، إيهاب فهمي، مدحت تيخة، أحمد التهامى، إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني والمنتج أيمن يوسف، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.