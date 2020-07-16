كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر انتهاء أزمة محمود كامل ورشا سمير الواقعة بسبب فيلم "بنات ثانوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح المخرج محمود كامل أن الأزمة التي نشأت مع المؤلفة رشا سمير قد انتهت، وكانت الأزمة قد وقعت بعدما اتهمته رشا بسرقة سيناريو فيلم "بنات ثانوي" المعروض حاليًا فى دور العرض منها.

وتحدث محمود كامل في تصريح خاص ببرنامج "et بالعربي"، أكد خلاله عن انتهاء أزمة فيلم"بنات ثانوي" باعتذار رشا سمير، وذلك بعد أن فصلت نقابة المهن السينمائية في الشكوي التي قامت بتقديمها.

تابع محمود كامل أنه تم عقد لجنة من قبل نقابة المهن التمثيلية لمقارنة الفيلم بالسيناريو الذي قامت رشا بكتابته، ووجدوا أن العمل بعيد تمامًا عن السيناريو وليس هناك أي تشابه بينهما.

وأوضح محمود كامل أن هناك جلسة عقدت يوم السبت الماضي وتم انهاء الأزمة خلالها، بعدما قامت رشا بالاعتذار وعلى الفور تم حل هذه الأزمة.

فيلم "بنات ثانوى" من إخراج محمود كامل، تأليف أيمن سلامة، بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، محمد مهران، هنادي مهنى، محمد جمعة، هدى المفتي، ومجموعة مميزة من النجوم.