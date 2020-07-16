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تراند اليوم : شاهد..روان بن حسين تتابع في كشف المستور: زوجي اغتصبتي قبل ارتباطنا رسمياً

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سماح محمد 0 تبليغ

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لا زالت الفاشنيستا وعارضة الازياء الكويتية روان بن حسين ​تثير الجدل بتصاريحها حول زوجها وعلاقتهما التي لم تشهد يوما سعيدا حسب ما كشفت خصوصا انه كان يعاملها بطريقة سيئة طوال علاقتهما مؤكدة انها تسعى للطلاق منه.
وفي منشور عفوي مسحته لاحقاً كشفت انها تعرضت للاغتصاب من قبله قبل زواجهما وأنها كانت ستذهب للإبلاغ عنه لدى الشرطة بعد الحادثة، إلا أن والده تدخل وأقنعها بحل الموضوع بالزواج فور تخرجها من الجامعة وهذا ما حصل.
وأضافت أنه بعد الزواج أصبحت تلاحق زوجها من بلد لبلد بدافع الحب، حتى اكتشفت أنها بعلاقة سامة ومتعبة فخلال فترة حملها اكتشفت أنه كان يرسل صور “خادشة ” لفتيات قاصرات.

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