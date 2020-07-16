تراند اليوم : لقاء سويدان تعود من الإعتزال .. وتصدم الجميع بـ “مشاهد مثيرة”

فاجأت الفنانة المصرية الشهيرة لقاء سويدان، الجميع بعد 7 أشهر من إعلان اعتزالها الفن، الذي أشارت إلى أنه لم يعد تحكمه الموهبة ولا المعايير العادلة، بالتراجع عن هذا القرار، كاشفةً عن مشاركتها في مسرحية “سيد درويش”.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعها بميدو عادل، وعلقت عليها قائلة:”بسم الله توكلنا على الله، العرض الغنائي الاستعراضي سيد درويش”.

ومن المقرر عرض المسرحية في موسم عيد الأضحي على مسرح البالون في القاهرة.

وكانت قالت سويدان عن إعتزالها:”وقالت :”بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات التي تحدث حولي، قررت ألا أتأرجح ما بين مبادئي وما أومن به وبين مهنة أحبها أعمل بها منذ طفولتي، لكن لم تعد يحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة”.

وأضافت :”المهنة أصبحت عبء نفسي وعصبي على الفنان الذي يحترم فنه وذاته، لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيا من الآن، وقراري لا رجعة فيه بإذن الله”.

وختمت :”لا أعاني من الاكتئاب ولا يأس وهذا القرار ليس انفعاليا، وسعيدة بقدرتي على اتخاذه”.