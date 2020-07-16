ليلى طاهر.. تزوجت 5 مرات وأنجبت مرة واحدة وتعاني فوبيا غريبة.. صور نادرة

رنا صلاح الدين - واحدة من جميلات السينما المصرية، شاركت في العديد من الأفلام منذ خمسينات العام الماضي، أحب الجمهور طلتها على الشاشة، إنها الجميلة ليلى طاهر.

ليلى طاهر من مواليد عام 1942، كانت هي الابنة البكر ضمن 5 أشقاء، ووالدها كان له أصول تركية.

كانت «ليلى» تتوجه إلى دُور السينما كل خميس بالسيدة زينب وشبرا، وتنفق مصروفها على مشاهدة الأفلام وشراء صور ليلى مراد وفاتن حمامة وكمال الشناوي.

ليلى طاهر

حصلت ليلى على 70% مجموع في الثانوية العامة، وكان مجموعها آنذاك يؤهلها لدخول كلية الطب، ولكنها لم ترد ذلك.

حصلت ليلى على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، وكانت تمثل في المسرح آنذاك، ورفضت أن تعمل أخصائية اجتماعية رغم رغبة والدها.

وقتها كان عمها يعرف يوسف وهبي وأنور وجدي ورشحها أن تشارك في أحد الأعمال ولكن والدها رفض.

ليلى طاهر و يوسف شعبان

ظهرت «ليلى» لأول مرة على الساحة الفنية من بوابة فيلم «أبوحديد» عام 1958، وكان من بطولة الفنان فريد شوقي.

شاهد والدها مقال صحفي كتب عن موهبتها، ورضخ لرغبتها، وتلقت أجر عن الفيلم 300 جنيه، وكان عمرها 16 عاما.

في عام 1961، حصلت على لقب أجمل ممثلة.

ليلى طاهر و يوسف شعبان

في سن 18 عامًا تزوجت «ليلى» لأول مرة من رجل الأعمال «الشربيني»، رغم أنه كان يكبرها بفارق واسع، وأنجبت منه ابنها الوحيد «أحمد»، لكنها انفصلت عنه.

الزيجة الثانية لـ«ليلى» كانت من المخرج حسين فوزي، ونفت في حوارها صحفي أن تكون هي السبب في طلاقه للفنانة نعيمة عاكف، لكنهما انفصلا بعد فترة قليلة، ثم تزوجت من الصحفي نبيل عصمت، ولكنه انفصل عنها سريعا.

الزيجة الرابعة للجميلة ليلى طاهر كانت من الفنان يوسف شعبان، وشهدت هذه الزيجة تقلبات كثيرة حتى أنها انفصلت عنه وعادت إليه 3 مرات، لكنها في النهاية قالت إن الغيرة جعلت استمرارهما مستحيلا.

ارتبطت «ليلى» في المرة الخامسة بالموسيقار خالد الأمير، واستمر زواجهما لـ10 سنوات، وانفصلا في 1980 بليلة رأس السنة، وروت عن الواقعة: «كنا نقضي سهرة رأس السنة في منزل الكاتب الراحل سعد الدين وهبة وزوجته الفنانة سميحة أيوب، وفجأة انفعل سعد الدين وهبة على سميحة أيوب بسبب سفرها المتكرر بحكم العمل والتصوير الخارجي، فوجدت خالد الأمير يضحك ويقول له: يا عزيزي كلنا في الهم سوا».

ليلى طاهر و يوسف شعبان

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وتابعت: «استفزني بشدة بكلامه هذا فانفعلت عليه وقلت: هذا هو حالي وعملي إذا كان عاجبك، فشعر خالد الأمير بجرح كرامته التي كان يعتز بها بشدة وكذلك كبريائه ففوجئت به يطلقها».

رفضت الزواج بعد ذلك، وقالت إنها تفرغت لتربية ابنها أحمد.

شاركت في أكثر من 100 عمل فني، ورفضت في الثمانينات أن تشارك في أعمال سينمائية، وقالت إن السينما أصبحت سينما الشباب.

انتشرت شائعات عن زواجها من الفنان صلاح ذو الفقار ولكنها نفت ذلك.

ليلى طاهر و صلاح ذو الفقار

ترفض عمليات التجميل، وتقول إنها تخاف من فكرة وضع مشرط بالوجه.

اعترفت «ليلى» بأن صلاح نصر حاول إقناعها بالعمل معهم مثل زميلاتها، لكنها رفضت، مشيرةً إلى أنها لم تتعرض لأي ضغوط، حسب روايتها لصحيفة «البيان» الإماراتية.

في عام 2013 تعرضت لأزمة قلبية حادة، ولكنها تعافت منها.

ليلى طاهر و صلاح ذو الفقار

كانت «ليلى» تتلقى رسائل غريبة من معجبيها، وتروي إحدى الوقائع: «تلقيت رسالة من رجل وصف نفسه بأنه المعجب المجهول، وقال إنه يحبني بشدة ويتتبع خطواتي وأنه يغار عليّ لأنه رآني أخرج مع رجلين».

وأردفت: «كان طبعًا لا يعرف أنهما أخي وابني أحمد، والأكثر أنه حذرني في رسالته من أنه سيقوم باختطافي ولن يجدني أحد بعد ذلك، فما كان مني إلا أن تجاهلته تمامًا، ثم تعودت بعد ذلك على مثل تلك الخطابات الغريبة التي تلقيت مثلها وأكثر منها طوال حياتي كفنانة».

ليلى تعرضت بعد ذلك لكسر في الساق، بعد سقوطها في منزلها.

ليلى طاهر

اعترفت ليلى أنها تعاني من عقدة (فوبيا) التليفون، حيث تلقت خبر وفاة والدها في التليفون، ومنذ يومها وهي تخاف الرد على التليفون حتى لو كان يرن في وسط النهار.

تزوج ابنها الوحيد أحمد من الفنانة عزة لبيب.

كان آخر أعمالها السينمائية، فيلم «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة»، مع محمد هنيدي.