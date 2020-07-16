مصطفى قمر يعود بألبومه الجديد 20 عامًا إلى الوراء

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الفنان المصري مصطفى قمر، عن أسماء أغاني ألبومه الجديد “لمن يهمه الأمر 2″، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

ونشر قمر عبر صفحته الرسمية في موقع “انستغرام” صورة بوستر ألبومه الجديد، وأرفقها بتعليق جاء فيه: “بدء العد التنازلي قريبًا جدًا.. لمن يهمه الأمر2 أسماء الأغاني كالتالي.. حاغنيلِك – دُقِّي عودِك – حنونة – مسافر – عجوز في المدينة – سوسنة – حُبِّك على جبيني”.

وكان مصطفى قمر، قد طرح ألبوم “لمن يهمه الأمر” – الجزء الأول منذ 20 عامًا والجزء الثاني من الألبوم الذي يحمل نفس الاسم سيطرحة خلال أيام.

يذكر أن مصطفى قمر طرح آخر ألبوماته الغنائية العام الماضي بعنوان “ضحكت ليا” وتضمن 10 أغنيات.