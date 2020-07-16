فضل شاكر يعيد طرح أغنية “وحشتوني” بأسلوب جديد

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان اللبناني فضل شاكر أغنيته الخليجية “وحشتوني” بأسلوب جديد، عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وحرص فضل على إعادة توزيع الأغنية موسيقيًا من جديد، وشارك في التوزيع الجديد نخبة من أهم العازفين في الوطن العربي، علما بأن “وحشتوني” من كلمات قوس ومن ألحان سهم وتوزيع خالد عز.

وظهر فضل شاكر في الفيديو بتصميم لصورة له من حفل قديم له، أضيفت إليها صورة للعلم اللبناني وصور أخرى لأماكن أثرية في لبنان، في رسالة اشتياق من “شاكر” إلى جمهوره.

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وحقق فيديو الأغنية أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أقل من خمسة أيام على إطلاقه على “يوتيوب”.

جدير ذكره أن فضل طرح منذ شهر تقريبًا أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم “غيب”، وهي من ألحان وليد سعد وكلمات محمد الرفاعي وتوزيع أحمد ابراهيم.