إيساف يطرح كليب “كل سنة وانت طيب”

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان المصري إيساف أحدث فيديو كليب له بعنوان “كل سنة وانت طيب”، عبر الفضائيات العربية وموقع “يوتيوب”.

وأغنية “كل سنة وانت طيب” من كلمات طاطا النوبي، ألحان وتوزيع محمد حريقة، أمّا الكليب فهو من إخراج محمد أنيس وإنتاج شركة “مزيكا” لصاحبها المنتج المصري محسن جابر.

ويقول إيساف في الأغنية: “كلسنة وانت طيب.. ياللي فاكره قلبي طيب.. كل سنة وانت طيب.. جمالك حبيبتي بشوفه بدوخ.. وبتعب حبيبتي لأنك صاروخ.. ورغم إنّي دايما بقابل بنات.. بس انتِ عملتي في قلبي شروخ”.

وتنتمي الأغنية إلى أجواء أغاني المهرجانات التي باتت رائجة جدًا في مصر وعدد من البلدان العربية؛ ويتطرق إيساف من خلال الأغنية إلى موضوع قلّة الوقاء بين الأصدقاء.