رابح صقر يعلن موعد طرح ألبومه “صقر 2020”

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الفنان السعودي رابح صقر، عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر” عن موعد طرح ألبومه الجديد “صقر2020”.
وأشار رابح صقر في تغريدة له إلى أن الألبوم سيبصر النور أخيرًا يوم 8 آب/أغسطس المقبل.
وكان “صقر” نشر مؤخرًا عبر صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو جديد له ظهر من خلاله في الاستوديو أثناء التحضيرات النهائية للألبوم الجديد.
كما أعلن “صقر” عن مسابقة لجمهوره وهي اختيار أفضل تصميم لبوستر الألبوم والذي سيعلن عن نتيجتها نهاية الشهر الحالي.
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