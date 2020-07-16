بالصورة- أمينة خليل تفاجئ الجمهور بتوديع العذوبية.. شاهدوا عريسها

فاجأت الممثلة أمينة خليل جمهورها بخبر خطوبتها، على رجل الأعمال عمر طه، حيث اقتصر الحفل على الأقارب.

ومن المقرر أن يتزوج الثنائي مطلع العام المقبل.

آخر أعمال أمينة خليل مسلسل ” ليه لأ”، تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين. شارك في ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين الى جانب أمينة خليل، هالة صدقي، عمر ‏السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، ناردين فرج وغيرهم من إخراج مريم أبوعوف‎.‎ غنت ترت المسلسل الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية “اللي قادرة” من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.

كما تنتظر أمينة خليل عرض فيلم “صاحب المقام” مع آسر ياسين، ويسرا، ومجموعة من الفنانين، على إحدى المنصات الرقمية، اخراج ماندو العدل.