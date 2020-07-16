تفاعل عربي "فكاهي" مع قضية تعرض ويل سميث للخيانة من زوجته

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حققت حلقة برنامج "ريد تيبل توك" Red Table Talk التي اعترفت خلالها جادا سميث زوجة النجم الأمريكي ويل سميث بخيانتها له قبل 4 سنوات، والتي عرضت يوم الجمعة الماضية، نسبة مشاهدة عالية جدًا.

اعتراف جادا هذا تسبب بضجة كبيرة بين جمهور الفنان العالمي ويل سميث خاصة العربي، الذي تعاطف بشكل كبير ومبالغ فيه مع سميث.

ومنذ يوم السبت الماضي ما يزال الجمهور يتفاعل ويتضامن مع سميث، كما قام عدد من الأشخاص بالتعليق على صفحة الفنان العالمي من أجل دعمه.

ولم تخل بعض التعليقات من الفكاهة والسخرية، ومن أبرز تلك التعليقات التي جاءت حول الموضوع من الجمهور العربي: "طول ما أنت شاري حيتلعب بيك أتاري".

وقال آخر "عائلة النجم ويل سميث تشكر الشعب المصري على التفاعل وتطلب منه تغيير الموضوع"، و"كل الهيصة اللي ع السوشيال ميديا دي عشان ويل سميث اتخان؟ طب ما احنا بنتخان كل يوم والدنيا ماسحة بينا الأرض ومحدش بيسمع لينا حس"، و"انا حاسس انى #ويل_سميث كان هيسامح مراته لولا اللى احنا عملناه ده".

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وحققت الحلقة التي ظهر فيها الثنائي من Red Table Talk أرقاما في نسبة المشاهدة وتحدثت جادا خلال الحلقة عن خيانتها لزوجها ويل مع صديق ابنها مغني الراب أوجست ألسينا الذي يصغرها بأكثر من 20 عاما، وذلك خلال فترة "مشاكل عائلية" مع زوجها ويل قبل 4 سنوات من الآن.

وأوضحت جادا بأنها انزعجت من الأخبار التي انتشرت حول أن ويل أعطاها الإذن للدخول في تلك العلاقة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يخصها وحدها.

وجاءت هذه المقابلة ردًا على المقابلة التي أجراها مغني الراب أوجست ألسينا والتي أكد فيها أنه كان على علاقة بزوجة ويل سميث وأن ويل أعطاه مباركته.

وعلى الرغم من إعلان ويل سميث مسامحته لزوجته على خيانتها، إلا أنه كان للجمهور العربي رأي آخر حول الموضوع، متفاعلين مع القضية بشكل واسع وكبير؛ ما جعل اسم ويل سميث يتصدر قائمة الأكثر تداولًا في مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث غوغل.