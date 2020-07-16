شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. ماجدة زكى تعود لتصوير "قوت القلوب" الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد المخرج مجدى أبو عميرة، يوم الاثنين المقبل الموافق 20 يوليو موعداً لاستئناف تصوير مسلسل "قوت القلوب" بعد أكثر من محاولة لعودة التصوير خلال الأسابيع الماضية، ولم تنجح بسبب تنسيق مواعيد التصوير مع الفنانين المشاركين فى بطولة العمل الذى تم عرض أول 25 حلقة منه قبل شهر رمضان الماضى على قناة الحياة.

وصورت ماجدة زكى وأسرة المسلسل 70 من مشاهد النصف الثانى من العمل ويتبقى 3 أسابيع فقط ويتم الانتهاء من الأحداث نهائياً وتحديد موعد عرض الـ 25 حلقة الثانية على قناة الحياة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة وان النصف الأول من المسلسل حقق ردود أفعال مميزة وقت عرض ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.



قوت القلوب

"قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ 50 حلقة وبطولة ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

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تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل مدرسة وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل مع أبنائها فى اطار اجتماعى عائلى.