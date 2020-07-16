نجوى كرم تُحقق رقمًا قياسيًا على يوتيوب

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفل محبو النجمة اللبنانية نجوى كرم بتحقيق كليب “ملعون أبو العشق” 120 مليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”.

الكليب صدر في شهر نيسان/أبريل من العام 2019 ويحقق منذ حينها أرقامًا قياسية عبر قناة شركة “روتانا” الرسمية في موقع “يويتوب”، كما ولا يزال ضمن قائمة الكليبات الأكثر مشاهدة في عدد من البلدان العربية.

أغنية “ملعون أبو العشق”، من كلمات عامر لوند، وألحان وتوزيع علي حسون وماسترينغ” جو باروجيان، والفيديو كليب من إخراج وليد ناصيف.

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على صعيد آخر، ينتظر جمهور نجوى كرم طرح أغنيتها الجديدة التي أعلنت عن استعدادها لإصدارها مؤخرًا، كما كشف رئيس الهيئة التنفيذية في شركة “روتانا” الأستاذ سالم الهندي في تصريحات صحفية له أن نجوى تحضّر لألبوم غنائي جديد سيصدر في الفترة المقبلة مع روتانا.