رغم كورونا.. “سيد الخواتم” يبدأ التصوير في نيوزيلندا

متابعة بتجـــــــــــرد: منذ إعلان نيوزيلندا خالية من وباء كورونا، أعلنت السلطات هناك أنها ستسمح بتصوير عدد من الأفلام الكبيرة، وأصدرت بالفعل تصريحات بالعمل لـ 206 ممثلين وفنيين لمواصلة التصوير.

وتشمل قائمة الأفلام Lord of the Rings أو «سيد الخواتم» الذي سبق تصوير أجزائه الثلاثة السابقة في نيوزيلندا من إخراج بيتر جاكسون واستغرق تصويرها 18 شهراً متواصلة، وبدأ طاقم العمل بالفعل في معاينة مواقع التصوير في نيوزيلندا الموطن الأصلي للعمل.

كما تضم قائمة الأفلام التي ستستأنف التصوير في نيوزيلندا أفلام «باور رينغرز، كاوبوي بيبوب، سويت توث، وغريتست بير ران إيفر».

ووصل الممثل روبرت رامايو نجم «لعبة العروش» مؤخراً إلى نيوزيلندا لتصوير دوره في العمل الدرامي الجديد الذي يتألف من 5 أجزاء، وتبلغ تكلفة إنتاجه مليار دولار، حيث يلعب دور بطل شاب هو بيلدور بعد اعتذار الممثل الأصلي.

بميزانية قدرها 200 مليون دولار لكل موسم، ستصبح سلسلة «سيد الخواتم» الجديدة أغلى مسلسل تلفزيوني في التاريخ، متجاوزة مسلسل The Crown أو «التاج» الذي تجاوزت ميزانيته 130 مليون دولار.

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وتضم قائمة الممثلين المشاركين في العمل جوزيف مولي، توم بادجي، ماركيلا كافيناه، صوفيا نوفيت، إلى جانب الممثل المسرحي البريطاني أوين آرثر، والممثلة البريطانية الإيرانية نازانين بيادي، الممثل الأسترالي توم بود، والممثلة البريطانية مورفيد كلارك، والممثلة السلوفاكية الأمريكية إيما هورفاث.

من جانبه، نشر الممثل المخضرم إيان مكلين رابطاً يضم انطباعاته ويومياته إبان تصوير الأجزاء السابقة من الفيلم، تشمل الفترة من 1999، حتى 2001، ثم الفترة من 2002 إلى 2003، قائلاً: «منذ 20 عاماً وصلت نيوزيلندا لبداية تصوير فيلم سيد الخواتم، وبدأت من يومها مدونة أنشر فيها بصورة يومية كواليس العمل والتصوير».

وأضاف: «كانت أسعد لحظات حياتي عندما تأكدت أن النجمة كيت بلانشيت انضمت إلينا للتصوير، وما زالت شخصية جانداف حاضرة في ذهني وكأني كنت أجسدها أمس».

وأوضح أنه يطوف أجزاء نيوزيلندا ويضع في مخيلته موقع التصوير وكل تفاصيل العمل العالمي.