“أسوان للأفلام” يوثق معاناة حواء مع كورونا بـ”نساء تحت الجائحة”

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن البدء في توثيق حالة المرأة المصرية أثناء فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال مشروع يحمل عنوان “نساء تحت الجائحة”، يتضمن شهادات مصورة لنساء من مختلف المحافظات، ومن خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة، حول تفاصيل حياتهن اليومية وما لقيته المرأة بشكل خاص من معاناة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس المهرجان السيناريست محمد عبدالخالق، إن المهرجان يسعى لتوثيق هذه المرحلة المهمة والفارقة في حياة المصريين، من خلال المرأة، حيث سيتم توثيق ما حدث للمجتمع من وجهة نظر النساء، والكشف عما يخص المرأة من تأثيرات لهذه الجائحة وضغوطها العنيفة والمربكة بكل تفاصيل حياتها في العمل والمنزل والشارع.

كذلك الكشف عن أشكال المتغيرات في العلاقات الاجتماعية وأنماط سلوك الأفراد في ظل هذا الوباء، وخاصة تلك السلوكيات التي مثلت ضغوطاً على المرأة في ظل هذه الظروف وأشكال مقاومتها وتجاوزها إن وجدت.

وأضاف عبدالخالق: “هناك أسئلة كثيرة عما حدث خلال هذه الجائحة، وهي أسئلة قد لا نملك لها إجابات قاطعة، لكننا ندرك تماماً ضرورة رصد بعض الظواهر التي حدثت مؤخراً وتحليلها، فنحن نسعى إلى تقديم وثيقة عن المرأة بعين الكاميرا في زمن الوباء”.

Advertisements

وأكد مدير المهرجان الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا، أن مشروع توثيق معاناة المرأة المصرية مع فيروس كورونا يأتي ضمن سعى المهرجان للتماس مع الواقع، مشيراً إلى أن المهرجان منذ دورته الأولى وهو يسعى لتعزيز دوره المجتمعي وهو ما تحقق على 4 سنوات في ورش تدريب شباب محافظة أسوان على فنون السينما المختلفة.

وقال أبوالعلا إن السينما لم تنفصل يوماً عن قضايا المجتمع، وما يواجهه العالم بأسره من تداعيات بسبب هذه الجائحة يجب أن يتم توثيقه بأشكال مختلفة، خاصة أن ما حدث خلال الشهور الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا سيلقي بظلاله على صناعة السينما لوقت ليس بقصير، سواء مستوى الموضوعات التي تطرحها الأفلام، أو الإيرادات وإقبال الجمهور على دور العرض السينمائية.

وأشارت نائبة رئيس مجلس أمناء المهرجان الدكتورة عزة كامل إلى أن المهرجان سيعلن عبر موقعه الإلكتروني وصفحته على فيسبوك تفاصيل وشكل هذا الرصد، وكيفية مشاركة أي امرأة مصرية بشهادتها فيه، وإن كان المهرجان سيبدأ في تحقيق شهادات مصورة من خلال شباب المتدربين بورش المهرجان في محافظات أسوان، الإسكندرية، والقاهرة، بمساهمات الفتيات والشباب الذين حصلوا علي منحة المهرجان للتدريب في ورش صناعة الأفلام خلال السنوات السابقة.