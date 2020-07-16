يسرا: لم أحسم موقفي من “ليلة العيد”

متابعة بتجــــــــــرد: أكدت الفنانة المصرية يسرا نبأ ترشحها للمشاركة في بطولة فيلم “ليلة العيد” للمخرج سامح عبدالعزيز.
وقالت يسرا، في تصريحات صحفية لها، إنها لم توقع بشكل رسمي إلى الآن، بخاصة أن السيناريست أحمد عبدالله يُجري تعديلات على السيناريو، مضيفة أنها لم تتخذ قرارها النهائي بشأن المشاركة في هذا الفيلم من عدمه.
وتمنت الفنانة تكرار تجربة تعاونها مع المخرج سامح عبدالعزيز بعد نجاحهما معاً في مسلسل “خيانة عهد”، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي.
ويشارك في بطولة “ليلة العيد” سميحة أيوب واختيار باقي الأبطال جارٍ.
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