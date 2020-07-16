عمر كمال يتظلم من وقف الموسيقيين له

متابعة بتجـــــــــرد: تقدم الفنان المصري عمر كمال بالتماس إلى نقابة المهن الموسيقية، لرفع قرار إيقافه من قبل النقابة، ليتمكن من تقديم الأغنية الدعائية لفيلم “زنزانة 7” المقرر طرحه في دور السينما في عيد الأضحي المقبل.

وقال الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة في تصريحات صحفية له، إنه سيتم النظر في الالتماس المقدم من عمر كمال في اجتماع مجلس النقابة، السبت المقبل، لاتخاذ قرار بشأنه.

وكان الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد صرح بأنه سيوقف تراخيص فيلم “زنزانة 7” حال تقديم كمال الأغنية الدعائية للفيلم أو ظهوره كممثل في أحد مشاهد الفيلم، وهو ما دفع الجهة المنتجة للعمل للتراجع عن اختيارها للمطرب الشاب، مؤكدة بأنها لم تكن تعلم بأن قرار وقف الأخير ما زال سارياً.

يذكر أن الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أوقف الثنائي حسن شاكوش وعمر كمال، اعتراضاً علي غنائهما “بنت الجيران” في حفل عيد الحب باستاد القاهرة، لما تضمنته الأغنية من ألفاظ خارجة.