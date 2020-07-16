سلاف فواخرجي تتعرض لانتقادات لاذعة في “شارع شيكاغو”

متابعة بتجــــــــــرد: فوجئت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بالتعرض للانتقادات بعد انتشار صورة البوستر الخاص بمسلسل “شارع شيكاغو” وظهرت فيه برفقة المثل السوري مهيار خضور في وضعية عاطفية.

وللرد على ذلك استعانت بتعليقات عدد من الصحافيين حيث كتب محمد الأزن: “مو المفروض تكون قُبلة بمسلسل أو فيلم عربي أو بوستر فني قضية رأي عام… الأهم برأيي الوقوف بوجه اللي بيعتبروا حالهم أوصياء عالآخرين على القيم والأخلاق وهنن بذات الوقت ما بيمتلكوا أي ذرة من الأخلاق بتهجمهم السفيه وبأقذر العبارات لمجرد إنه السوشيال ميديا عطتهم صوت ليتهجموا على فنانين أو شخصيات عامة بيقتلوا حالهم ليتصورا معها بالشارع. والأهم من هيك نوقف قانونياً بوجه الصفحات اللي عم تتربح من وراء إفساح المجال لهدول الناس ليمارسوا عقدهم بالأكل من لحم الآخرين الحي بحجة العفة والفضيلة… مو بالضرورة الكل يحب وطبيعي يكون في اختلاف بالرأي. أما الدناءة والقذارة فلازم يكون إلنا موقف حازم منها. وإلى أن تأخذ الأمور مجراها الطبيعي بمواجهة هاد الكم المخزي من التحريض. كل الدعم للعزيزين سلاف فواخرجي ومهيارخضور وكل أسرة المسلسل المنتظر شارع شيكاغو”.

كما علق الكاتب والصحفي الناقد علي وجيه: “التعليقات المسيئة و”الوقحة” اللي قرأتها تحت هالبوستر من أوّل ما نزل مستفزّة فعلاً. نفس غرائزي بشع واستسهال بانتقاء عبارات وأوصاف بتاخد أصحابها عالسجن في حال رفع دعاوى قضائية بكل سهولة. السؤال: شو الصادم بهالصورة لحتى يخصّصلها أيّ شخص من وقته بهالزمن الصعب، ويفكّر كيف ممكن يلقّن هالفنّانين درس بالأخلاق والمواعظ؟ صورة من وحي قصّة حب، تنتمي لزمن الرومانسيّات الستّيني، لمّا كان عمر الشريف ورشدي أباظة وعبد الحليم وأحمد رمزي يوقفوا بنفس الطريقة و”التقارب” مع فاتن حمامة وشادية وسعاد حسني وماجدة ولبنى عبد العزيز. فكرة لا تتجاوز هالبساطة والمقصد. حقيقةً، ما بعرف تفاصيل شارع شيكاغو وبتمنّاله كلّ النّجاح، ويكون قريب من النّاس، وعلى مستوى الآمال والتطلّعات. تحيّة لـ سلاف فواخرجي و مهيار خضور وكل فريق المسلسل، من المخرج والكتّاب الشباب لجميع الفنّانين والفنّيين. أمّا اللي انزعجوا من بوستر فنّي بزمن الجوع والرداءة والانحطاط والفساد والتطرّف والعنف والعقوبات… فكلّ الأماني لهم بالشفاء العاجل”.

كما نشرت بوستر فيلم “أبي فوق الشجرة” مع تعليق صديقتها ريم الحركاني: “أفيشات أشهر أفلام الخمسينيات والستينيات بطوله كبار النجوم … فى زمن كان كل انسان رقيب على نفسه زمن كان فيه أخلاق وتربيه وتذوق للفن والفهم والاستيعاب والاهم من كل ده لا كان فيه قلة أخلاق ولا تحرش ولا الجرائم اللى كل يوم بنسمع عنها. ربنا ميز الانسان بالعقل عشان يفكر ويعقل ويتدبر ويتذوق والفن عموماً بيوصل رسالة وكل متلقي بيستوعب الرسالة حسب خلفيته وادراكه، زي بالظبط اللي بيهاجموا التماثيل والنحت تحت مسمي انها اصنام… في النهاية كل مشاهد له حرية انه يتقبل أو لا يتقبل بس من غير مصادره ولا تجاوز على الآخرين. كل التوفيق ومنتظرين”.