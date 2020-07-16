هل تُحرم مي عز الدين من المنافسة في رمضان 2021؟

متابعة بتجـــــــــــرد: في أول رد على أنباء استبعاد مسلسل “خيط حرير” للنجمة المصرية مي عز الدين، من موسم دراما رمضان 2021، بسبب مخاوف صناعه من استكمال تصويره وسط استمرار جائحة كورونا، أعلنت النجمة سوسن بدر عودة التصوير مساء الثلاثاء الماضي، وأكدت على مشاركة مي بأول يوم، علما أن الأخيرة بعيدة عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من عام ونصف عقب الضجة التي أثيرت حول مسلسلها الأخير “البرنسيسة بيسة”.

مسلسل “خيط حرير” كان من المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2020، ولكن توقف تصويره بسبب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، خاصة وأن أغلب مشاهده “خارجية” ويصعب تصويرها داخل الاستديو، وتوجد مشاهد عديدة للمجاميع سيؤثر حذفها على الخط الدرامي.

وتردد أكثر من مرة أن صناع المسلسل يرفضون العودة لاستكمال التصوير خوفًا من عدوى كورونا، لتبدأ شائعات خروجه من موسم دراما رمضان 2021 خاصة وان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت بالفعل عن المسلسلات المقرر عرضها وأغلبها تم تأجيله مثل “خيط حرير” بسبب فيروس كورونا ومنها “القاهرة كابول” لخالد الصاوي، و”هجمة مرتدة” لأحمد عز وهند صبري.

وحسب مصادر من داخل فريق المسلسل، تمت العودة لاستكمال التصوير مع وضعة خطة احترازية لضمان سلامة جميع العاملين في المسلسل، ولكن لم يتم تحديد موعد العرض، فهناك مقترح بعرض المسلسل في الموسم الشتوي مع بداية العام 2021 وعدم الانتظار لموسم دراما رمضان، خاصة وان مي عز الدين سبق وأعلنت عدم اهتمامها بخوض المنافسة في الموسم الرمضاني، ورحبت بعرض العمل في موسم آخر، وأكدت أن المشاركة في الموسم الأشهر دراميا لم تعد هدفا لها، والقرار النهائي بموعد العرض سواء في رمضان أو خارجه، سيتم اتخاذه عقب الانتهاء من التصوير.

مسلسل خيط حرير” يشارك في بطولته مي عز الدين ومحمود عبد المغنى، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، أحمد خليل، صفاء الطوخي، هنادي مهني، ولاء الشريف، حنان سليمان أحمد صيام، يوسف عثمان، محمد سليمان، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج ابراهيم فخر