خطوبة أمينة خليل لرجل أعمال مصري

احتفلت الفنانة المصرية أمينة خليل بخطبتها لرجل الأعمال المصري عمر طه، مساء الأربعاء، في جو عائلي. ومن المقرر إتمام الزفاف في يناير 2021.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من الحفل، حيث ظهرت أمينة خليل بفستان أبيض وهي تجلس بجوار خطيبها وعلى وجهها ابتسامة عريضة، بينما هو يضع الخاتم في إصبعها.

وعمر طه هو نجل رجل الأعمال أسامة طه، ودرس الهندسة في أمريكا.

أما أمينة خليل فهي نجلة شقيق الموسيقار يحيى خليل. ولدت في 26 أكتوبر 1988، ودرست التمثيل في الجامعة الأمريكية.





وفي عام 2009، قررت الانضمام إلى ورشات التمثيل، كما سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في مسرح "لي ستراسبرج".

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وشاركت خليل في بطولة العديد من الأعمال السينمائية مثل "الخلية" أمام أحمد عز و "الكنز" مع محمد رمضان.





كما تألقت في الدراما التليفزيونية بمسلسلات ثرية المحتوي أبرزها "جراند أوتيل" بطولة عمرو يوسف، و"صاحب السعادة"، و"ليالي أوجيني".

وقد عرض لها مؤخرا مسلسل "لية لأ" عبر منصة شاهد، وحقق العمل نجاحا كبيرا وأثار موجة من الجدل لأنها تجسد شخصية فتاة تتمرد على تقاليد الأسرة المصرية وتهرب ليلة زفافها.



