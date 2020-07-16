"الحارس القديم".. أسطورة اليونان الأعلى مشاهدة على نتفليكس

مع استمرار إغلاق دور العرض تجنبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تحول الجمهور إلى شبكات البث الإلكتروني كبديل ترفيهي للسينمات.

وافتتحت شبكة نتفليكس قائمة أبرز الأفلام الأصلية لهذا الشهر، بفيلم "الحارس القديم" (The Old Guard) للنجمة الفائزة بالأوسكار تشارليز ثيرون، ليحتل على الفور صدارة قائمة الأعلى مشاهدة.

وتلعب "ثيرون" دور أندي، المحاربة القديمة التي تقود مجموعة من الجنود الخالدين في حروبهم ضد الشر والتي امتدت لعقود، ولكن مع انضمام عضو جديد للمجموعة ينكشف سر المقاتلين ويجدوا أنفسهم في مأزق.

موقع "إسكواير" البريطاني يرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات حول فيلم "الحارس القديم" وكيفية تحوله من قصة مصورة إلى فيلم سينمائي.





"أندي" هو اختصار لاسم المحاربة أندروميك من سيثيا، بطلة أحداث الفيلم والقصة المصورة.

وفقًا للأساطير اليونانية، كانت أندروميك أميرة سنثيا وزوجة أمير طروادة هيكتور، شقيق باريس الذي اختطف هيلين من أسبرطة وتسبب في حرب طروادة الشهيرة.

يعرف أغلبنا قصة هيكتور وباريس، وكيف نجح الأخير في قتل آخيل خلال الحرب مستغلًا نقطة ضعفه، كعب قدمه، قبل أن تعقد هدنة بين البلدين.





ما لا نعرفه هو مصير أندروميك، زوجة هيكتور بعد مقتل زوجها ووالدها على يد آخيل، إذ تحكي الأسطورة عن معاناة أندروميك في هذه الحقبة خاصة بعد قتل ابنها وبقية أفراد عائلتها أيضًا على يد الغزاة، وأسرها هي شخصيًا وبيعها عبدة لليونان.

تتوقف أسطورة أندروميك، مقاتلة الرجالة باليونانية، عند هذا الحد، إلى أن يكمل صناع القصة المصورة تفاصيل شخصيتها.

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وفقًا لأحداث القصة المصورة، تنتمي أندروميك إلى أهل سيثيا، أسبرطة قديمًا، التي ألهمت مقاتلات الأمازون، ورغم أن الفيلم لم يحدد عمر "أندي"، إلا أن القصة المصورة تقدره بحوالي 6.732 ألف عامًا، أي أنها أكبر من اليونان القديمة ذاتها.

مزج مؤلف الفيلم جريج روسكا تفاصيل شخصية البطلة من أسطورة أندروميك اليونانية، ومحاربة الأمازون ومقاتلة الرجال التي تحمل نفس الاسم؛ ليلهم بطلة الفيلم الخالدة.





وحتى الآن، لم تعلن نتفليكس عن تنفيذ جزء ثاني من الفيلم، رغم نجاحه الواضح.

سبق وصرح أبطال الفيلم، أن تنفيذ جزء ثانٍ يعتمد على مدى شعبية الأول لدى الجمهور، إذ عبّر مروان كنذاري، الذي يقوم بدور جو، عن تشوقه للمشاركة في جزء ثان وإعجابه بشخصية البطل الخالد الذي يقدمه.

يرجح موقع "راديو تايمز" الأمريكي، أن يواجه أبطال الفيلم في الموسم الثاني مزيدًا من تحديات قوى الشر في محاولة لهزيمتهم، وقد يتضمن العمل مفاجأة رومانسية تجسد قصة حب بين بطلي العمل.