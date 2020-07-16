محاكمة فضل شاكر في هذا التاريخ، فهل يحضر؟

أرجأت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة جلسة محاكمة فضل شاكر الى 16 كانون الأول المقبل، بجرم التدخل في أعمال إرهابية قام بها إرهابيون، من خلال تقديم خدمات لوجستية لهم، وذلك لتعذر سوق شاكر لأسباب إمنية، فتقرر إبلاغه لصقاً.

من جهة أخرى، يتوارى فضل شاكر عن الانظار منذ أكثر من سبع سنوات بعد عملية أمنية قام بها الجيش اللبناني اثر تعرضه لاطلاق نار في منطقة عبرا، صيدا جنوب لبنان ادى الى استشهاد واصابة العشرات من عناصره مما دفعه الى القيام بعملية امنية استمرت لأكثر من اسبوع لاحق فيها كل من تورط في هذا العمل من بينهم فضل شاكر.

وعلى الرغم من ملاحقته قضائياً، إلا ان هذا الأمر لم يمنع فضل شاكر من استئناف نشاطه الفني، حيث يطرح من وقت الى آخر أغنيات جديدة وآخرها أغنية “وحشتوني” التي تم إعادة أطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر على اليوتيوب.