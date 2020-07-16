شكرا لقرائتكم خبر عن هادى الجيار لليوم السابع: اشتغلت فى مدرسة المشاغبين ب 50 قرش فى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكبير هادى الجيار إن دوره فى مسرحية مدرسة المشاغبين فتح أمامه أبواب الشهرة ، بعد نجاح المسرحية واستمرار عرضها لسنوات.

وكشف الفنان الكبير فى حوار لليوم السابع ننشره قريبا كاملا أن أجره فى المسرحية كان 15 جنيها ً فى الشهر، بما يعادل 50 قرشا فى اليوم.

وتحدث الجيار عن بداياته ، قائلا :"خلال دراستى فى المعهد شاركت فى عدد من المسرحيات ومنها مسرحية القاهرة فى ألف عام ، وبعدها طلب المخرج محمد فاضل من أساتذة المعهد يبعتوله ولاد شطار للمشاركة فى مسلسل القاهرة والناس عام 1972 وعميد المعهد والأساتذة رشحونى مع اتنين من زمايلى ، فاختارنى من بينهم".

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يعود هادى الجيار بالذاكرة ويبتسم قائلا:" كان أجرى فى الحلقة 8 جنيه، وكان المسلسل فتحة خير وحقق نجاح كبير.

وعن بداية علاقته بالزعيم عادل إمام وترشيحه للمشاركة فى مسرحية مدرسة المشاغبين قال :" قابلت عادل إمام لأول مرة فى مكتب محمد فاضل وكان بيتفق على شغل، فرشحنى للمشاركة فى مدرسة المشاغبين من بداية العمل فى دور لطفى".

وتابع قائلا :" المسرحية استمرت لسنوات وجمعتنا علاقة صداقة أنا وسعيد صالح وعادل إمام وكنت أعرف أحمد زكى ويونس شلبى من المعهد واتخرجت قبلهم" .

يضحك الفنان الكبير وهو يستعيد ذكريات هذه الفترة قائلا :"كان أجرى فى مدرسة المشاغبين 15 جنيه فى الشهر، بمعدل 50 قرش فى اليوم ، وقتها ورونى عقد سيد زيان وفاروق فلوكس لأنى كنت اول مرة احترف فى المسرح، وهو ما يعادل أجر مرتب موظف بشهادة جامعية، وكان ده أجرى أنا ويونس وأحمد زكى وطبعا سعيد وعادل كان أجرهم أعلى والمسرحية استمر عرضها سنوات، وجمعتنا علاقة صداقة طوال هذه الفترة ، وبعد المشاغبين كل واحد شق طريقه فى اتجاه وبقينا بنتقابل فى المناسبات الاجتماعية والعزاءات".