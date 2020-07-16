شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى جديدة لـ إليسا ورامى جمال وتامر عاشور بتوقيع سامر أبو طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الملحن سامر أبو طالب لـ"الخليج 365" إنه يتعاون مع عدد من نجوم الطرب فى ألبوماتهم الجديدة، منهم المطرب رامي جمال، التي يتعاون معه بأغنية تحمل طابع دراما من كلمات عمرو يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وأضاف أبو طالب أنه يتعاون أيضا مع النجمة اللبنانية إليسا التي يتعاون معها بأغنية في ألبوم تحمل طابع دراما، بشكل جديد ومختلف غير أعماله السابقة، وهى من كلمات أسامة مصطفى.

ويتعاون مع المطرب تامر عاشور في أغنية بألبوم، لم نستقر على اسمها حتى الآن، وهي من كلمات تامر حسين، وتوزيع عمر إسماعيل، معربا عن أمنياته أن تنال هذه الأغانى إعجاب الجمهور.

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سامر أبو طالب، ليس ملحنًا فقط ولكنه مطربًا أيضًَا وشارك في برنامج المسابقات الغنائية The Voice بموسمه الأول، وبعد خروجه من البرنامج طرح أكثر من أغنية أشهرها "احساس جديد" و"مستغربين"، ولحن للعديد من المطربين منهم إليسا في أغنية "سهرنا يا ليل"وحسين الجسمي ومحمد نور وهيثم سعيد في ألبوماتهم الجديدة، وأغنية "معدي الناس" للهضبة عمرو دياب.

يذكر أن آخر أعمال سامر أبوطالب أغنية "خليك فى بيتك" للمطربة التونسية أمانى السويسى، وهى من كلمات إيهاب عبد العظيم، وتوزيع عمر إسماعيل، وأغنية "تحيا للجيش الأبيض" لعمر كمال.