خاص| سلوى محمد علي تعلق على سخرية المصريين من ويل سميث وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

علقت الفنانة سلوى محمد علي، على سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على أزمة النجم العالمي ويل سميث، وزوجته جادا بينكيت التي أعلنت مؤخرًا عن خيانتها له مع مطرب الراب أوجست ألسينا.

وقالت الفنانة سلوى محمد علي، في تصريح خاص لـ "الخليج 365": " المصريون تناولوا القضية بسخرية وفكاهة شديدة، وأنا شخصيًا تناولت الموضوع بفكاهة وشيرت مقطع غنائي عن خيانة جادا لزوجها ويل سميث واعتبرت أن الموضوع مزحة"

وتابعت: "لكني غضبت كثيرًا من ردود فعل المصريين على السوشيال ميديا بعد رجوع ويل سميث لزوجته، فغضبت من تعليقات كثيرة مثل " لماذا سامح ويل زوجته؟ وغضبت كثيراً لأن هذا الموضوع خاص بهم ولا يحق لأحد التدخل في هذا الشأن"

الجدير بالذكر أن جادا بينكيت قد اعترفت لزوجها ويل سميث في برنامجها "Red Table Talk" عن خيانتها له، وتحدثت معه عن زواجها الممتد لـ25 سنة قبل الخوض في المرحلة التي انفصلا فيها عن بعضهما، وكشفت عن صحة الأنباء حول دخولها في علاقة مع الرابر أوجست ألسينا واستمع ويل سميث لحديثها وقرر أن يسامحها على هذا الأمر وتصالح الثنائي المتزوج وقال لها سميث في نهاية المقابلة "سأعيدك إلى أولا وتداول الخبر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلام في كل أنحاء العالم.

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ثم سافر سميث وجادا بصحبة أولادهما مؤخرًا إلى جزر البهاما للاستمتاع بعطلتهم الصيفية.

يذكر أن سلوى محمد علي شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "بـ100 وش" في دور والدة اَسر ياسين.