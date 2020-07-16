بصورة على البحر.. هنا الزاهد تكشف عن مُتعتها الحقيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، كشفت خلالها عن المكان الذي تشعر فيه بالمتعة الحقيقية.
وظهرت "هنا"، في الصورة وهي تنظر إلى البحر، وعلقت: "المتعة الحقيقية على الشاطئ، في اللقاء مع الماء ومع الطريقة التي يشفي بها الرمال الروح".
من ناحية أخرى، تنتظر هنا الزاهد عرض فيلم "الغسالة"، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، محمد سلام، بيومى فؤاد، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، محمد ثروت، محمود الليثي، على الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.
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